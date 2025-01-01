Luna - Die Sache mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 21: Luna - Die Sache mit der Liebe
45 Min.Ab 12
Als Luna (31) den sympathischen Anton in einer Bar kennenlernt, verliebt sie sich sofort in ihn. Doch der charmante Mann verhält sich äußerst geheimnisvoll und beendet die Liaison. Kurz danach wird Luna Opfer eines Giftanschlags.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
