In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 22: Denise - Rufmord an meiner Tochter
45 Min.Ab 12
Als die Relaschülerin Emilia einen Ausbildungsplatz zur Arzthelferin bekommt, beginnt eine Mobbingattacke gegen sie. Auf Flyern und im Internet wird die 17-Jährige beleidigt und bloßgestellt. Ihre Mutter Denise (39) will sich das nicht bieten lassen und kämpft um den Ruf ihrer Tochter ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH