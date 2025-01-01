Kaia - Geheimnisvoller HäusertauschJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 28: Kaia - Geheimnisvoller Häusertausch
45 Min.Ab 12
Die farbige Kaia (32) trennt sich von ihrem Freund Marcel. Um auf andere Gedanken zu kommen, nimmt sie sich Urlaub und entschließt sich zu einem Häusertausch in einer anderen Stadt. Doch die Freude über das schöne neue Haus währt nur kurz: Kaia wird mit rassistischen Anschlägen konfrontiert. Wer steckt dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH