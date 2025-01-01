In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 30: Julian - Geld oder Liebe
43 Min.Ab 12
Millionärssohn Julian (29) kommt mit Sexshop-Verkäuferin Rike zusammen. Gleichzeitig soll er im Job für seinen Stiefvater die Bewohner eines Hauses zum Verkauf ihres Grundstücks überreden. Was Julian nicht ahnt: das könnte seine neue Liebe zerstören ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH