Maria - Im Bann der WahrsagerinJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 31: Maria - Im Bann der Wahrsagerin
44 Min.Ab 12
Maria (28) erfährt, dass ihre Mutter Unmengen Geld für eine Wahrsagerin ausgibt. Als sie die smarte Frau zur Rede stellt, sagt diese Maria einen Tod voraus. Kurze Zeit später hat Maria einen Unfall.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH