In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 35: Petra - Verkäuferin in Not
42 Min.Ab 12
Die Supermarkt-Angestellte Petra (29) stößt auf Ungereimtheiten bei den Abschreibungen. Sie ahnt nicht, mit welchen Leuten ihr Vorgesetzer unter einer Decke steckt und wie weit diese gehen würden, um sie zum Schweigen zu bringen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH