In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 36: Nana - Wo ist Paulchen?
44 Min.Ab 12
Nanas (31) geliebter Hund Paulchen verschwindet spurlos. Alle Suchaktionen sind erfolglos: Haben die Hundegegner in ihrem Viertel ihn verschwinden lassen? War ein Tierquäler am Werk oder ist er in ein Labor verschleppt worden, wo grausame Tierversuche an ihm durchgeführt werden?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
