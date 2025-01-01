Tabea - Ein Punk zum VerliebenJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 37: Tabea - Ein Punk zum Verlieben
45 Min.Ab 12
Tabeas (25) Vorschläge in der Werbeagentur werden immer abgewiesen. Ihr Freund Fiete gibt sich als Werbe-Überflieger Graf aus, um ihre Ideen unterzubringen. Ihr Chef ist begeistert. Doch dann taucht der echte Graf in der Agentur auf.
