In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 38: Dora - Verschollene Liebe
42 Min.Ab 12
Dora (28) verliebt sich auf den ersten Blick in Eike. Nachdem sie sich zu einem Date verabredet haben, sieht Dora aus der Ferne, wie Eike eine andere Frau trifft. Doch die Erklärung ist ganz anders, als Dora dachte.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH