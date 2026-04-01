Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 1: Terror am Times Square
23 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Im Mai 2010 wird der belebte Times Square in New York zum Schauplatz eines versuchten Verbrechens. Ein Terrorist will eine selbst gebaute Bombe in die Luft gehen lassen. Für die Ermittler des FBI beginnt ein Spiel gegen Zeit, um den Täter aufzuspüren.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
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