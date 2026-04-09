Der Bombenanschlag von Birmingham IJetzt kostenlos streamen
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 17: Der Bombenanschlag von Birmingham I
23 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
An einem ruhigen Sonntagmorgen im September 1963 explodiert im Treppenhaus einer Kirche im Stadtzentrum von Birmingham, Alabama, eine Dynamitbombe. Sie reißt vier afroamerikanische Mädchen in den Tod und verletzt mehr als 20 Menschen, die sich in der Kirche befanden. Es gibt keinen Zweifel, dass ein rassistisches Motiv vorliegt - das FBI ermittelt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen