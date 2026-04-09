Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 2: Operation Knockout
23 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Bei der "Operation Knockout" handelt es sich um eine der größten Anti-Gang-Operation in der Geschichte der USA - eingeleitet nach der Ermordung eines stellvertretenden Sheriffs durch eine Gang.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen