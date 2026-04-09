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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Operation Knockout

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 2vom 09.04.2026
Operation Knockout

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 2: Operation Knockout

23 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Bei der "Operation Knockout" handelt es sich um eine der größten Anti-Gang-Operation in der Geschichte der USA - eingeleitet nach der Ermordung eines stellvertretenden Sheriffs durch eine Gang.

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