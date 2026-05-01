Die Jagd nach Ramzi YousefJetzt kostenlos streamen
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 13: Die Jagd nach Ramzi Yousef
24 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Der Terrorist unter dem Alias Ramzi Yousef gilt als Drahtzieher des Bombenanschlags auf das World Trade Center 1993, der sechs Menschen in den Tod riss. Das FBI leitet darauf eine weltweite Fahndung nach dem Mann ein.
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Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
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