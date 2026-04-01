Die Jagd nach Graysuit IIJetzt kostenlos streamen
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 5: Die Jagd nach Graysuit II
25 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Ein Aussehen wie Max Mustermann, brandgefährlich in seiner Mission als Doppelagent: Robert Philip Hanssen war über viele Jahre für die Sowjetunion und später für Russland in den USA tätig. FBI-Ermittler Eric O'Neill wird ohne jegliche Undercover-Erfahrung auf den rätselhaften Mann angesetzt.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen