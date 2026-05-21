Scharfschütze auf der FluchtJetzt kostenlos streamen
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 14: Scharfschütze auf der Flucht
24 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
1998 wird ein Hausarzt, der Abtreibungen durchführt, in seinem Zuhause erschossen. Zunächst laufen alle Ermittlungen ins Leere. Das FBI erhofft sich schließlich, durch den Einsatz eines geheimen Informanten an den Aufenthaltsort der flüchtigen Scharfschützen zu kommen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen