Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 16: Der Fall Aldrich Ames
23 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Aldrich Ames ist ein Verräter im großen Stil. Der frühere CIA-Agent war von 1985 bis 1994 als Doppelspion für die Sowjetunion und später Russland tätig.
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Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen