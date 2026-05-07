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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Anschlag bei den Olympischen Spielen II

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 10vom 07.05.2026
Anschlag bei den Olympischen Spielen II

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 10: Anschlag bei den Olympischen Spielen II

23 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Ein "Serial Bomber" terrorisiert die Olympischen Spiele 1996 in Atlanta. Als eine weitere tödliche Explosion passiert, flieht ein verdächtig aussehender Mann mit Perücke vom Tatort. Das FBI setzt nun alle Hebel in Bewegung, um den Flüchtigen zu fassen.

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