Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 05.05.2019: Glücksträhne in Florida
21 Min.Folge vom 05.05.2019
David Bromstad ist wieder on tour und hilft frischgebackenen Lottogewinnern, ihr Traumhaus zu finden. Heute geht es nach North Port in Florida. Hier hatten Tom und seine Frau Renne eine ziemliche Pechsträhne und mussten ihr Eigenheim verkaufen, um Toms Arztrechnungen zu bezahlen. Doch das Glück kehrte zurück: Tom kaufte ein Rubbellos, knackte prompt den Jackpot und gewann eine Million Dollar. Jetzt kann sich das Paar wieder ein eigenes Domizil leisten. Ihr Traumhaus soll um die 280 qm2 groß sein, 4 Schlafzimmer, drei Bäder, eine große Küche, einen Garten mit Veranda und einen Pool haben. Doch der Preis muss im Rahmen bleiben und darf 400.000 nicht übersteigen.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.