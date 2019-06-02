Mit den Schwiegereltern unter einem DachJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 02.06.2019: Mit den Schwiegereltern unter einem Dach
21 Min.Folge vom 02.06.2019
Nancy steht kurz vor der Rente, als ihr die Glücksfee einen Lottogewinn in Höhe von einer Million Dollar beschert. Endlich kann sie mit Ehemann Bob ihre Träume verwirklichen und reisen. Ihr fester Wohnsitz soll jedoch gemeinsam mit dem Rest der Familie in Knoxville, Tennessee, sein. Deshalb wollen die beiden ein Haus für Sohn John, Schwiegertochter Stephanie und ihre zwei Enkel kaufen, das auch genug Platz für sie selbst bietet, wenn sie von ihren Reisen zurückkommen. David Bromstad macht sich auf die Suche nach einem Mehrgenerationenhaus mit vier Schlafzimmern, drei Bädern, großer Küche, einer Männerhöhle für John und viel Raum, um sich aus dem Weg zu gehen.
Genre:Reality, Haus und Garten
