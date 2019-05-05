Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 05.05.2019: Holzhütte mit Flair
20 Min.Folge vom 05.05.2019
Projektmanager Jon und seine Frau Jody leben in Palmetto, Florida, doch ihr Lieblingsort ist in Tennessee. 12 Stunden Autofahrt entfernt liegt das wunderschöne Dale Hollow Lake, wo sie seit 35 Jahren ihren Familienurlaub verbringen. Nun hat Jon zwei Millionen Dollar mit einem Rubbellos gewonnen und beschlossen, dort ein eigenes Haus zu kaufen. Es soll genug Platz für Kinder, Enkel und Freunde bieten, ein offenes Raumkonzept, vier Schlafzimmer, zwei Bäder und eine Veranda haben. Außerdem darf es kein Neubau sein, sondern sollte traditionellen Charme versprühen. Und da der frischgebackene Millionär aufs Geld schaut, will er maximal 280.000 Dollar ausgeben.
