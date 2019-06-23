Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 23.06.2019: Fünf Hektar Garten
21 Min.Folge vom 23.06.2019
Wendy aus Gainesville in Florida hat sich für ihre Söhne Stefan und Trace immer hintenangestellt und sich kaum etwas gegönnt. Doch das Schicksal meint es gut mit der alleinerziehenden Mutter: Mit einem Rubbellos gewinnt sie die stattliche Summe von 200.000 Dollar pro Jahr auf Lebenszeit und kann nun endlich aus ihrem winzigen Mietshaus ausziehen, um sich ihr Traumdomizil zu kaufen. Die Immobilie sollte um die 280 qm2 groß sein, mindestens drei Schlafzimmer, zwei Bäder und eine geräumige Küche haben, in der Wendy bequem backen kann. Außerdem einen weitläufigen Garten mit viel Abstand zu den Nachbarn. David Bromstad und Maklerin Jenny helfen bei der Suche.
