Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 12.07.2019: Ein Haus für Pa-Pa
21 Min.Folge vom 12.07.2019
Der frisch geschiedene Jeff weiß jetzt genau, wie man ein gebrochenes Herz heilen kann - mit einem Lottogewinn in Höhe von einer Million Dollar! Damit kann er näher zu seiner Tochter Whitney und seinen vier Enkeltöchtern ziehen und endlich raus aus seinem altmodischen Elternhaus in Roanoke, Virginia, in dem seit Jahren nichts verändert wurde. Damit die Mädchen genug Platz zum Herumtoben haben, wünscht sich Jeff um die 6000 qm2 Grund und etwa 180 qm2 Wohnfläche, möchte aber maximal 200.000 ausgeben. David Bromstad wendet sich an die lokale Maklerin Jody, um Jeffs Traumhaus zu finden und sucht mit ihr nach Objekten im Landkreis von Bedford, Virginia.
Genre:Reality, Haus und Garten
