HGTVFolge vom 30.06.2019
Feuerwehrmann Luke und seine Frau Emily sind auf dem Weg zum Abendessen und halten noch an einer Tankstelle, wo Emily ein Powerball-Lotterielos kauft - und das junge Paar um eine Million Dollar reicher macht! Nun können sie ihr winziges Mietshaus in Minneapolis aufgeben und gegen das Eigenheim ihrer Träume eintauschen. Und das zum perfekten Zeitpunkt, denn Emily hat gerade ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Das neue Domizil soll um die 300 qm2, einen offenen Grundriss, mindestens vier Schlafzimmer und ein Bad en Suite haben. Außerdem einen großen Garten mit Pool. David Bromstad freut sich schon auf die Suche, denn er selbst ist in Minneapolis aufgewachsen.

