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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Der Vorstadttraum

HGTVFolge vom 23.06.2019
Der Vorstadttraum

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Folge vom 23.06.2019: Der Vorstadttraum

21 Min.Folge vom 23.06.2019

Großstadt-Fan Calvin ist seiner Frau Denise zu Liebe in einen Vorort außerhalb von St. Louis, Illinois, gezogen, war mit der Entscheidung aber nicht glücklich. Doch nun wird der Ortswechsel vergoldet: Mit einem Quicktipp-Schein gewinnt Denise 4,7 ...

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