Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 23.06.2019: Der Vorstadttraum
21 Min.Folge vom 23.06.2019
Großstadt-Fan Calvin ist seiner Frau Denise zu Liebe in einen Vorort außerhalb von St. Louis, Illinois, gezogen, war mit der Entscheidung aber nicht glücklich. Doch nun wird der Ortswechsel vergoldet: Mit einem Quicktipp-Schein gewinnt Denise 4,7 ...
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-8, Season 11-13, Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.