Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 30.06.2019: Lieber etwas rustikaler
20 Min.Folge vom 30.06.2019
Jim aus Massachusetts wollte eigentlich nur eine Zeitung kaufen, doch an der Kasse gab es Lose - und kurz darauf eine Million Dollar für den glücklichen Gewinner. Noch glücklicher als Jim ist seine arbeitslose Schwester Kathy. Die Geschwister hatten ihrem Vater am Sterbebett versprochen, immer aufeinander aufzupassen, und somit ist klar, dass das Geld geteilt wird. Jetzt können die beiden zusammen mit Jims Freundin und deren Kids ihren Traum verwirklichen: ein Ferienhaus in New Hampshire. Inmitten dieser traumhaft schönen Landschaft wollen sie ein Haus mit Hüttenfeeling, drei Schlafzimmern, zwei Bädern und einem Außenbereich zum Grillen für maximal 250.000 kaufen.
