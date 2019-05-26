Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 26.05.2019: Das Generationen-Traumhaus
20 Min.Folge vom 26.05.2019
Als ihr Ehemann vor einigen Jahren starb, musste Denice aus Stockton in Kalifornien ihren Lebensstandard herunterschrauben. Doch an einem Sonntagmorgen gab die Mutter von acht Kindern und Großmutter von zehn Enkeln ihren Lottoschein ab und war wenig später um 785.000 Dollar reicher. Nun zieht sie zusammen mit David Bromstad los, um ihr Traumhaus zu finden, das groß genug für alle ist. Momentan lebt Denice in einer engen Mietwohnung, die sie gegen ein Haus mit Pool, drei Schlafzimmern, zwei Bädern und großer Küche eintauschen möchte. Hier können Kinder und Enkelkinder zu Besuch kommen so oft sie wollen, ohne sich gegenseitig auf die Füße zu treten.
