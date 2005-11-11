Julia - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 028
43 Min.Folge vom 11.11.2005Ab 6
Julia nimmt Daniels romantischen Heiratsantrag an. Sie träumen verliebt von ihrer gemeinsamen Zukunft. Frederik will kurz vor der Porzellanmesse verreisen, worüber Werner alles andere als begeistert ist. Annabelle leidet sehr unter dem Streit mit ihrem Sohn, hört aber nicht auf, in Julias Vergangenheit zu stöbern.
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises