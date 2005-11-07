Julia - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 024
42 Min.Folge vom 07.11.2005Ab 6
Julia ist über Christas plötzliche Abreise bestürzt. Daniel steht ihr bei, obwohl er innerhalb der Firma Probleme mit Frederiks Entscheidung hat. Annabelle ist fest entschlossen, Julia aus Daniels Leben zu vertreiben.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises