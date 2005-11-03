Julia - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 022
43 Min.Folge vom 03.11.2005Ab 6
Christa stellt Julia vor eine schwere Entscheidung. Daniel versucht, seinen Platz neben dem neuen Firmenchef zu finden. Allerdings ist Annabelle davon überzeugt, dass sich Frederik schon bald von ganz alleine ins Aus manövrieren wird.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises