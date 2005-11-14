Julia - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 029
43 Min.Folge vom 14.11.2005Ab 6
Endlich ist es soweit. Julia und Daniel stehen zu ihrer Liebe und treffen alle Vorbereitungen für eine Verlobung im Kreis der engsten Familie. Annabelle und auch Christa sind nicht sehr begeistert über die Neuigkeiten.
