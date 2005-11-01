Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 020

TelenovelaStaffel 2Folge 5vom 01.11.2005
43 Min.Folge vom 01.11.2005Ab 6

Daniel macht Julia ein leidenschaftliches Liebesversprechen. Sie bemerken nicht, dass sie dabei beobachtet werden. Annabelle trifft Vorbereitungen, um Daniels Pläne zu durchkreuzen. Frederik versucht eine Entscheidung bezüglich des angebotenen Chefpostens zu finden und merkt, dass das nicht einfach werden wird.

