Julia - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 018
42 Min.Folge vom 28.10.2005Ab 6
Daniel passiert ein kleines Missgeschick, als er Julia mit einer roten Rose überraschen will. Annabelle, die endlich wieder auf ihrem alten Posten sitzt, ist über Daniels vermeintliche Liebschaft alles andere als erfreut. Christa beruhigt sich wieder und verbringt einen netten Abend mit Eva. Auch die Beziehung zu Tobias entspannt sich. Ohne es zu merken, verdreht Tobias' Tochter Lilly gleich zwei Männern den Kopf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises