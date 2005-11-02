Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

TelenovelaStaffel 2Folge 6vom 02.11.2005
43 Min.Folge vom 02.11.2005Ab 6

Daniel ist betroffen, dass nicht er zum neuen Firmenchef ernannt wurde. Auch Julia ist nicht sehr begeistert über die Tatsache, dass Frederik in Falkental bleibt, da sie weiß, dass ihre Mutter keine ruhige Minute in seiner Nähe finden wird. Zu Recht - denn Frederik bringt Christa völlig aus der Fassung, als er plötzlich und unerwartet vor ihr steht.

