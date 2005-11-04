Julia - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 023
43 Min.Folge vom 04.11.2005Ab 6
Endlich können Julia und Daniel wieder eine gemeinsame Nacht im Bootshaus verbringen. Sie sind sehr glücklich. Innerhalb der Firma bahnen sich zwischen Daniel und Frederik ernste Probleme an. Christa wird langsam von ihrer Vergangenheit eingeholt. Sie hat große Angst.
