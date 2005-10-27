Julia - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 017
43 Min.Folge vom 27.10.2005Ab 6
Julia gesteht Daniel, dass sie ein großes Problem wegen ihrer Mutter hat, worüber sie mit ihm aber nicht sprechen kann. Daniel macht sich deswegen Sorgen. Seit Annabelle beurlaubt ist, bessert sich die Stimmung unter den Angestellten der Firma Gravenberg.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises