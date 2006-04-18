Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 121

TelenovelaStaffel 9Folge 1vom 18.04.2006
43 Min.Folge vom 18.04.2006Ab 6

Marie plagen große Schuldgefühle wegen Werner, und Annabelle muss erneut befürchten, dass ihre Schwangerschaftslüge auffliegt. Julia versucht Frederik in der schwierigen familiären Situation beizustehen, doch auch zu Daniel spürt sie wieder die alte Verbundenheit. Marie kann dem Druck nicht mehr standhalten, sie bricht zusammen und erklärt Daniel, dass sie eine große Schuld auf sich geladen hat.

