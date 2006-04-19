Julia - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 122
43 Min.Folge vom 19.04.2006Ab 6
Annabelle taucht im letzten Moment auf, als Marie, getrieben von ihren Schuldgefühlen, Daniel alles über die nicht vorhandene Schwangerschaft beichten will. Die schreckliche Nachricht von den Gravenbergs spricht sich wie ein Lauffeuer in Falkental herum. Daniel sehnt sich nach Julia, und Julia muss sich entscheiden, ob sie Daniel oder Frederik tröstend zur Seite steht.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises