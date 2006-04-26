Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 127

TelenovelaStaffel 9Folge 7vom 26.04.2006
Folge 127

Julia - Wege zum Glück

Folge 7: Folge 127

43 Min.Folge vom 26.04.2006Ab 6

Birgit hat endlich eine Wohnung gefunden, doch urplötzlich meldet der Vermieter seine Bedenken an. Silke spricht Marie auf ihre gemeinschaftlichen Schwangerschaftserfahrungen an und bringt sie damit in Erklärungsnot. Frederik vermutet angesichts der schlechten Neuigkeiten, die die Firma betreffen, dass Annabelle dabei wieder einmal ihre Finger im Spiel hatte. Wird Daniel wirklich gegen den Willen seines Großvaters handeln?

Telenovela
