Julia - Wege zum Glück

Folge 129

TelenovelaStaffel 9Folge 9vom 30.04.2006
43 Min.Folge vom 30.04.2006Ab 6

Frederik fühlt sich von Julia verraten und stellt ihre Loyalität in Frage. Jörg entwickelt einen kaltherzigen Plan, mit dem er Silke und ihr ungeborenes Baby in große Gefahr bringt. Daniel macht Frederik heftige Vorwürfe, weil er erneut die Zukunft der Manufaktur in Bedrängnis gebracht hat, und fällt danach eine endgültige Entscheidung. Doch trifft er damit den Richtigen?

