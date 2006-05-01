Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 130

TelenovelaStaffel 9Folge 10vom 01.05.2006
43 Min.Folge vom 01.05.2006

Patrizia kommt hinter Jörgs hinterhältigen Plan. Kann sie das Schlimmste noch verhindern? Frederiks Verdacht gegen Annabelle erhärtet sich. Er entdeckt immer mehr Beweise, doch Daniel will nichts davon wissen. Als Frederik Annabelle mit seinen Vermutungen konfrontiert und sie ihn wieder nur provoziert, gehen Frederik endgültig die Nerven durch. Plötzlich schwebt Annabelle in Lebensgefahr.

