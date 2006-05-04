Julia - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 133
42 Min.Folge vom 04.05.2006Ab 6
Frederik und Julia beschließen, sich nicht vertreiben zu lassen. Sie wollen Annabelle endgültig das Handwerk legen. In der Zwischenzeit liefert Jörg Patrizia Beweise, dass Annabelle hinter der Bestellung der giftigen Farben steckt. Sie konfrontiert Daniel mit dieser Entdeckung. Plötzlich taucht Annabelle auf.
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises