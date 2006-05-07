Julia - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 134
43 Min.Folge vom 07.05.2006Ab 6
Annabelle streitet zunächst alles ab, geht dann aber in die Offensive. Sie kann Daniel davon überzeugen, dass es nur zum Besten der Firma ist, Frederik loszuwerden. Frederik und Julia beschließen, Annabelle zu beobachten. Julia wird Zeugin eines Streits zwischen Annabelle und Marie: Was haben die beiden bezüglich Werners Tod zu verbergen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises