Julia - Wege zum Glück

TelenovelaStaffel 9Folge 14vom 07.05.2006
43 Min.Folge vom 07.05.2006Ab 6

Annabelle streitet zunächst alles ab, geht dann aber in die Offensive. Sie kann Daniel davon überzeugen, dass es nur zum Besten der Firma ist, Frederik loszuwerden. Frederik und Julia beschließen, Annabelle zu beobachten. Julia wird Zeugin eines Streits zwischen Annabelle und Marie: Was haben die beiden bezüglich Werners Tod zu verbergen?

Telenovela
