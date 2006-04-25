Julia - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 126
43 Min.Folge vom 25.04.2006Ab 6
Annabelle hat ihr schlechtes Gewissen schnell wieder im Griff und kann Frederiks bohrenden Fragen gewohnt souverän ausweichen. Trotzdem wächst in ihm der Verdacht, dass zwischen Annabelle und Werner etwas Schwerwiegendes vorgefallen sein muss, das die Zukunft aller Gravenbergs betrifft. Und schon beim nächsten Zusammentreffen der Familie wartet bereits eine böse Überraschung auf Frederik.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises