Julia - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 124
43 Min.Folge vom 23.04.2006Ab 6
Daniel und Frederik versuchen in der Manufaktur die Arbeit an der "Klassik"-Serie weiterzuführen, doch Frederik bekommt seine Eifersucht gegenüber Daniel einfach nicht in den Griff. Annabelle plagt indes das schlechte Gewissen, doch es hält sie nicht davon ab, Julia erneut klar zu machen, dass sie niemals ein vollwertiges Mitglied der Familie Gravenberg sein wird. Julia ist schockiert, als sie hört, wie Frederik Daniel vorwirft, dass er noch immer in Julia verliebt ist. Wie wird er reagieren?
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises