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K 11 - Kommissare im Einsatz

Angst unter Cheerleadern

SAT.1Staffel 4Folge 78vom 04.02.2026
Angst unter Cheerleadern

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 78: Angst unter Cheerleadern

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine Cheerleaderin wurde ermordet. Zwei Teamkolleginnen berichten den Kommissaren Schreckliches: Ein Perverser soll sein Unwesen in der Trainingshalle treiben! Immer wieder verschwindet intime Wäsche aus den Umkleidekabinen der Mädchen.

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