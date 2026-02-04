K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 107: Baby in Gefahr
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Zwei maskierte Männer stürmen einen luxuriösen Hundesalon. Sie schlagen den Besitzer des Salons nieder und entführen eine Hundedame, die ein mit Diamanten besetztes Halsband trägt. Dann erhält die verzweifelte Hundebesitzerin einen Erpresserbrief.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1