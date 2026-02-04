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K 11 - Kommissare im Einsatz

Blutige Geiselnahme

SAT.1Staffel 4Folge 97vom 04.02.2026
Blutige Geiselnahme

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 97: Blutige Geiselnahme

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Einbruch in einem Villenviertel. Die Einbrecher nehmen die Bewohner als Geiseln. Kommissarin Rietz kann sich in die Villa einschleichen. Zusammen mit ihren Kollegen beendet sie die Geiselnahme unblutig. Doch dann passiert etwas Ungeheuerliches...

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