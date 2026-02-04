K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 97: Blutige Geiselnahme
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Einbruch in einem Villenviertel. Die Einbrecher nehmen die Bewohner als Geiseln. Kommissarin Rietz kann sich in die Villa einschleichen. Zusammen mit ihren Kollegen beendet sie die Geiselnahme unblutig. Doch dann passiert etwas Ungeheuerliches...
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1