K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 127: Verräter im K11
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Ein Serienmörder schlägt zum fünften Mal zu. Das Opfer ist erneut ein Polizist. Um den skrupellosen Killer zu finden, ermittelt Kommissar Naseband undercover. Bei seinem geheimen Einsatz kann er eine wichtige Zeugin ausfindig machen...
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1