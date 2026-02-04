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K 11 - Kommissare im Einsatz

Der gequälte Stiefsohn

SAT.1Staffel 4Folge 116vom 04.02.2026
Der gequälte Stiefsohn

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 116: Der gequälte Stiefsohn

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Die Kommissare erwischen einen Jungen beim Diebstahl. Als die Kommissare ihn nach Hause bringen, macht sein tyrannischer Stiefvater ein Drama um die Angelegenheit. Am nächsten Tag verunglückt der 16-Jährige mit dem Auto seines Stiefvaters tödlich...

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