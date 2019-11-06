Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Codewort: Antilope

SAT.1Staffel 4Folge 6vom 06.11.2019
Codewort: Antilope

Codewort: AntilopeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 6: Codewort: Antilope

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In einem Waschsalon wird eine unbekannte Person niedergestochen. Von Täter und Opfer fehlt jedoch jede Spur. Die einzige Zeugin ist eine völlig verängstigte Afrikanerin. Sie schweigt aus Angst vor dem mysteriösen Fluch eines Vodoo-Zauberers. Die Kommissare können den Mann ausfindig machen - doch auch er schweigt und will angeblich nichts mit dem Fluch zu tun haben ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen