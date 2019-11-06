K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 6: Codewort: Antilope
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In einem Waschsalon wird eine unbekannte Person niedergestochen. Von Täter und Opfer fehlt jedoch jede Spur. Die einzige Zeugin ist eine völlig verängstigte Afrikanerin. Sie schweigt aus Angst vor dem mysteriösen Fluch eines Vodoo-Zauberers. Die Kommissare können den Mann ausfindig machen - doch auch er schweigt und will angeblich nichts mit dem Fluch zu tun haben ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
6
